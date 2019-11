Facebook

Im Ufer- und Brückenbereich der Gurk ist besondere Vorsicht geboten. © FF Grafenstein

Seit Dienstag, 3 Uhr früh, führt die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein Pumparbeiten durch. Mehrere Keller sind unter Wasser, da die Gurk an mehreren Stellen über die Ufer getreten ist. Bürgermeister Stefan Deutschmann ersuchte via Facebook, Gefahrenbereiche in der Nähe der Gurk zu meiden. Die Überschwemmung im Uferbereich bringe viel Geschiebe mit sich. Die Brückenbereiche sind daher ein besonderer Gefahrenpunkt. Sollte jemand eine Verklausung erkennen, ersuche man um telefonische Mitteilung am Gemeindeamt.