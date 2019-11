Facebook

Am Samstag brachten die Arbeiter den letzten Baum aus dem Stadion © Sportpark Klagenfurt/KK

Drei Wochen nach dem offiziellen Ende des heftig umstrittenen Kunstprojektes "For Forest" wurde am Wochenende der letzte der 299 Bäume aus dem Klagenfurter Stadion gebracht. "Die Niederschläge der letzten Zeit haben die Arbeiten schwierig gemacht. Aber die Arbeiter haben großartiges geleistet", sagt Gerhard Seifried, Sprecher von "For Forest"-Geschäftsführer Herbert Waldner. 100 Bäume bleiben in Kärnten und werden nahe des Lakeside Parks eingepflanzt, die restlichen werden nach Niederösterreich gebracht. Diese Entscheidung brachte Waldner viel Kritik ein.