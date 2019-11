In der Nacht auf Montag fiel ein 33-jähriger Arbeiter in Klagenfurt von einer Leiter auf den Betonboden. Ein ähnlicher Unfall ereignete sich Montagmorgen im Bezirk Feldkirchen.

© Scheriau

Ein 33-jähriger Arbeiter stürzte in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr in einem Heizkraftwerk in Klagenfurt beim Einhängen von Schallschutztafeln aus einer Höhe von vier Metern von einer Leiter auf den Betonboden.