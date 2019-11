Facebook

Das Gebiet vor dem Stadion wurde überflutet. © (c) Dieter Kulmer

Die heftigen Regenfälle vom Wochenende haben auch Auswirkungen auf Klagenfurt. Vereinzelt standen Keller unter Wasser. Die Sattnitz ist im Bereich Schleusenweg über die Ufer getreten. Die Glanfurt kann kein Wasser mehr aufnehmen, die Äcker und der Radweg sind teilweise überflutet. „Unsere Mitarbeiter vom Hochwasserschutz beobachten die Situation genau und sind ständig in Kontakt mit der Berufsfeuerwehr sowie der Abteilung Straßenbau und Verkehr. Wenn es am Dienstag wieder stark regnet, könnte der Radweg gesperrt werden müssen“, informiert Hochwasserschutzreferent Vizebürgermeister Wolfgang Germ am Montag nach einem Lokalaugenschein. Experten sprechen von einem 10- bis 15jährigen Hochwasser. Zuletzt ist die Sattnitz 2014 das letzte Mal in dieser Form über die Ufer getreten.