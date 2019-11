Facebook

Der Christkindlmarkt lockte zahlreiche Besucher auf den Neuen Platz. © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

"I am dreaming of a white Christmas“, tönte es gestern aus den Lautsprechern am Neuen Platz – und beim Traum sollte es auch bleiben. Denn bei der Eröffnung des Christkindlmarktes war von Schnee keine Spur. Nach dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung durch Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) und dem Segen von Dompfarrer Peter Allmaier stellte sich trotzdem eine besinnliche Stimmung ein. Stadtrat Markus Geiger (ÖVP) bedankte sich bei den "Schönheitschirurgen vom Stadtgartenamt", die den dem Tode geweihten Christbaum wieder aufgeforstet und geschmückt hatten.

Zahlreiche Familien hatten die Regenpause genutzt, um den rund 50 Ständen einen Besuch abzustatten, darunter zahlreiche Gäste aus dem Ausland. „Mir gefällt es, dass der Markt in Klagenfurt so kompakt angeordnet ist“ bemerkte ein Besucher aus Augsburg. „Verglichen mit größeren Märkten ist jener in Klagenfurt sehr persönlich“, sagte Sarah Slapnik aus Slowenien. Der Markt hat bis Weihnachten täglich von 10 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 23 Uhr) geöffnet.