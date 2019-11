Herta Edlinger (80) malt mit Kindern: Am 30. November und am 1. Dezember lädt sie zur Vernissage. Die Einnahmen bekommen die Kinder als Taschengeld.

© Weichselbraun

"Nur nicht aufhören." Herta Edlinger aus Klagenfurt bleibt ihrem Lebensmotto treu: Seit 20 Jahren malt die 80-jährige freischaffende Künstlerin schon mit Kindern.

Zwischen 8 und 14 Jahren sind die jungen Künstler, die mit viel Freude malen, mit Ton und Glas arbeiten oder sich grafisch betätigen. "Das ist mein Leben", sagt Edlinger. Am 30. November und am 1. Dezember (jeweils ab 14 Uhr) lädt Edlinger zur Vernissage in ihre "Galerie im Wintergarten" in der Theodor-Prosen-Gasse 34 in Klagenfurt. "Wir haben ganz niedrige Preise. Alles, was wir einnehmen, bekommen die Kinder als Taschengeld", sagt Edlinger.