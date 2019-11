Facebook

Laura Gentile bringt Katzen vieles bei, was sie vor allem im Freien vor Gefahren wie dem Straßenverkehr schützt © Privat

Eine Katze tut nur, was sie will. Diese Aussage würde Laura Gentile nur bedingt unterschreiben. Denn die Jungunternehmerin, die vor einem Jahr die Firma Pfötchentraining gegründet hat, ist überzeugt: „Jede Katze kann einiges lernen, auch wenn sie nicht so sehr dem Menschen gefallen will, wie ein Hund.“ Allerdings geht es der 23-jährigen ausgebildeten Tiertrainerin nicht um kleine Kunststücke, sondern um ein Training, das Mensch und Katze den gemeinsamen Alltag erleichtert. Besonderes Augenmerk legt die gebürtige Gailtalerin, die in Klagenfurt lebt und studiert, auf einen stressfreien Tierarztbesuch und die Sicherheit für Freigängerkatzen. In einem angstfreien Training kann unter anderem einer Katze das Stehenbleiben vor der Straße beigebracht werden. „Allerdings bietet das Training keine 100 prozentige Sicherheit, denn wenn die Katze im Fluchtmodus ist, achtet sie nicht mehr auf den Verkehr“, erklärt Gentile.