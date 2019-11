Facebook

Georg Galanis und Emanuel Miliarakis (von links) mit gefüllter Paprika, Tomate und Schmorkartoffe © Schild

Beim Hineingehen tauchen die Gäste des Restaurants „Rhodos“ gedanklich gleich ins Mittelmeer ein. Der neue Grieche in Klagenfurt-Viktring ist in maritim eingerichtet. Die Tischgedecke der rund 50 Sitzplätze haben Inhaber Emanuel Miliarakis, er stammt aus Kreta, und sein Partner Georg Galanis passend in Blau ausgesucht. Die Speisekarte ist ein Streifzug durch die griechische Küche. Beim vegetarischen „Gemista“ um 9,80 Euro kann man darüber philosophieren, ob die mit Reis, Karotten und Zucchini gefüllte Paprika besser schmeckt oder die gleich gefüllte Tomate. Als Begleitung darf der auf grünem Salatblatt von zwei Tomatenecken flankierte Fetakäse nicht fehlen. Das Galaktoboureko um 4,80 Euro als Nachspeise bestellt man wegen der großfamiliären Portion des gebackenen griechischen Griesauflaufs am besten zu zweit oder dritt. Mittags gibt es wochentags Menüs mit Suppe und Salat von 7,60 bis 10,60 Euro.