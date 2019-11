Facebook

Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz, Vizebürgermeister Wolfgang Germ, Stadtrat Christian Scheider, BFK Dietmar Hirm, BFK-Stv. Lukas Arnold, BF-Kommandant Gottfried Strieder mit jenen Florianijüngern, die für 50 und 60 Jahr Mitgliedschaft geehrt wurden © Stadtpresse/Burgstaller

„Eine Stadt lebt vom Engagement ihrer Bürger“, brachte es Bezirksfeuerwehrkommandant Dietmar Hirm bei der Ehrenzeichenverleihung Donnerstagabend im Gemeindezentrum St. Ruprecht in Klagenfurt auf den Punkt. „Die Freiwilligkeit wird aber trotzdem eine immer größer werdende Herausforderung für die Bürger." Die gute Zusammenarbeit der zehn Freiwilligen Wehren der Stadt mit der Berufsfeuerwehr hob Berufsfeuerwehr-Kommandant Gottfried Strieder hervor. „Bei der Feuerwehr bekommt die Klagenfurter Bevölkerung nur das Beste geboten“, so Strieder betreffend Ausbildungsstand und Einsatzausrüstung der Wehren. „Die Stadt muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Feuerwehr die Arbeit zur Sicherheit der Bevölkerung ordentlich machen kann“, sagte Feuerwehrreferent Stadtrat Christian Scheider. Da gibt es in Klagenfurt keinerlei Probleme, in Sachen Feuerwehr zieht die Stadtpolitik immer gemeinsam an einem Strang. Gemeinsamkeit ist Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz gerade bei der Feuerwehr sehr wichtig. „Denn die Bevölkerung unterscheidet nicht nach Berufsfeuerwehr oder Freiwilliger Feuerwehr, wenn es brennt, ruft man die Feuerwehr“, so die Bürgermeisterin, die allen Freiwilligen Feuerwehrmännern und -frauen für ihren Einsatz und ihr Engagement im Namen aller Klagenfurter herzlich dankte.