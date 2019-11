Facebook

Das nächste Mittelmeertief bestimmt am Sonntag weitgehend das Wetter bei uns im Land. Vom Westen her ist tagsüber auch mit zunehmend kräftigeren Regengüssen zu rechnen, wobei die Höhe der Schneefallgrenze schwer vorherzusagen ist. Voraussichtlich liegt sie jedoch tagsüber zumeist über 1500 m Seehöhe und damit relativ hoch. Vor allem auf den höheren Bergen im Süden ist ergiebigerer Schneefall zu erwarten. "Die Wetterbedingungen sind für Unternehmungen am Sonntag nicht ideal und man sollte daher eher eine Sporthalle wählen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zum Beispiel in Villach nahe +6 Grad.