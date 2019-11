Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Arneitz in seiner neuen Ordination in der Postgasse, wo er künftig Kinder und Jugendliche behandeln wird © Höher

Er ist Facharzt in der Kinderklinik in Graz und nebenbei Flugrettungsarzt: Seit Kurzem hat der Klagenfurter Kinderchirurg Christoph Arneitz auch ein Standbein in Kärnten. In der Postgasse 4 in Villach hat er sich in die Gemeinschaftsordination „medpunkt“ eingemietet und bietet dort seit November immer mittwochs privatmedizinische Betreuung im Kinder- und Jugendbereich an. „Da Kinder keine Lobby haben, ist die Privatmedizin für Kinder- und Jugendchirurgie noch sehr stiefmütterlich“, sagt Arneitz. Das wolle er nun ändern: „Ich denke, dass die Privatmedizin in dem Bereich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Daher – und weil es im Oberkärntner Raum keine Kinderchirurgie gibt – habe ich mich entschlossen, eine Ordination in Villach zu eröffnen.“