Ein 56-jähriger Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land wurde am Donnerstag am Landesgericht verurteilt. Er begründete den Diebstahl mit seiner Spiel- und Alkoholsucht. Er wurde zu 18 Monaten verurteilt, sechs davon unbedingt.

© Weichselbraun

Wegen Veruntreuung ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt ein 56-jähriger ehemaliger Mitarbeiter einer Bezirkshauptmannschaft zu 18 Monaten Haft, davon sechs Monate unbedingt, verurteilt worden. Der Mann hatte über Jahre hinweg in die Kasse gegriffen und insgesamt mehr als 260.000 Euro gestohlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.