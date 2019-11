Unbekannter rief Klagenfurter (25) an und gab an, dass sein Computer und diverse Konten gehackt worden seien. Betrüger konnte Opfer zur Herausgabe seiner Bankkonto-Daten überreden und buchte darauf Geld ab.

Ein Unbekannter zog einem Kärntner Tausende Euro aus der Tasche © davidevison - Fotolia (Sujetfoto)

Am Montag um 9.17 Uhr wurde ein Klagenfurter (25) von einer männlichen Person telefonisch über seine Handynummer kontaktiert. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus und teilte dem Opfer in englischer und teilweise in deutscher Sprache mit, dass sein Computer an Microsoft Fehlermeldungen aufgrund von Hackerangriffen übermittelt habe.