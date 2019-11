Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf der Feldkirchnerstraße kam es am Dienstag zu einem Unfall © Weichselbraun/Sujet

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag gegen 15:05 Uhr auf der Feldkirchner Straße in Klagenfurt. Ein Mann aus Villach und ein Mann aus Gmünd fuhren mit ihren PKW jeweils auf der Feldkirchner Straße in Richtung stadteinwärts. Der Villacher benützte bei seiner Fahrt die zweite Spur und wollte die Kreuzung mit dem Schlossweg in gerader Linie überqueren, der Mann aus Gmünd fuhr auf der ersten Spur. Auf Höhe der Grete Bittner Straße wollte er nach links einbiegen, wegen fehlender Ortskenntnisse übersah er allerdings den Linksabbiegestreifen und lenkte seinen Pkw vom ersten Fahrstreifen stark nach links, um doch noch einbiegen zu können.