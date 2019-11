Klagenfurter wurde bei Einbruch in ein Geschäft in Bleiburg beobachtet. Als Polizei eintraf, stellte er sich schlafend. Nach seiner Festnahme, beschäftigte der 35-Jährige die Polizei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei Arrestzellen hat der Tatverdächtige "verbraucht" © Kanizaj

Am Dienstag gegen 5 Uhr zerschlug ein vorerst unbekannter Mann die Eingangstüre eines Geschäftslokals in Bleiburg mit den Füßen und verschaffte sich so Zutritt in das Geschäftsinnere. Ein Passant (62) aus Bleiburg beobachtete zufällig den Einbruch und verständigte daraufhin die Polizei.