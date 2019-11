Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Ein Italientief steuert sehr feuchte Luft aus Südosten in den Alpenraum. Wir stehen wettertechnisch gesehen also weiterhin ganz im Zeichen eines Tiefs mit dem Namen "Detlef", dessen Zentrum sich von Korsika Richtung Obere Adria verlagert. Damit bleibt es trüb und es fällt wiederholt Regen oder Schnee, und zwar zeit- und gebietsweise durchaus ergiebig. "Die genaue Lage der Schneefallgrenze ist derzeit nur sehr schwer abschätzbar und hängt auch von der Intensität des Niederschlags ab", weiß der sehr erfahrene Meteorologe Werner Troger nur zu gut. Vor allem Richtung Gailtal muss man teils mit tiefwinterlichen Verhältnissen und viel Neuschnee rechnen. In Villach und im Gebiet östlich davon ist es vorerst oft noch Regen. Die Schneefallgrenze sinkt hier erst später am Tag immer öfter deutlich unter 1000 Meter Seehöhe herab.