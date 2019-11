Stichprobenartig hat das Land den Hausmüll in Kärnten analysiert. In den Restmülltonnen landet nur zu einem Drittel tatsächlich Restmüll. Rund 15 Prozent sind Lebensmittel.

© KK/Privat

Rund 97.000 Tonnen Hausmüll kommen in Kärnten jährlich zusammen. Was alles in Restmülltonnen landet wollte das Land genauer wissen. “Insgesamt wurden 210 Proben mit einer Menge von über drei Tonnen analysiert”, erklärt Umweltreferentin Sara Schaar (SPÖ). Die Proben wurden nach dem Zufallsprinzip aus Behältern in ganz Kärnten entnommen.