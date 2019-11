Klagenfurt"Kiss Kiss, Bang Bang-Filiale" hat einen Nachfolger

Facebook

Die Boutique Case erstreckt sich über zwei Stockwerke. © (c) Dieter Kulmer

Italienisches Flair verbreitet sich in der Innenstadt: In die ehemalige „Kiss Kiss, Bang Bang“-Filiale ist das Einrichtungsgeschäft „Boutique Casa“ eingezogen, das bereits 34 Niederlassungen in Italien und drei in Spanien hat. „Die Filiale am Alten Platz ist unsere erste in Österreich“, sagt Geschäftsführerin Margherita Tietto. “Wir sind in Venedig zuhause. Klagenfurt liegt für uns näher als Süditalien.” Außerdem habe man sich bereits einen Kundenstamm in Kärnten aufgebaut: “Viele Urlauber kennen die “Boutique Casa” aus ihren Sommerurlauben in Jesolo, Lignano oder Grado”, so Tietto.