Die Carinthian Gaming und eSports Association eröffnet am Freitag einen eSports Hub in Klagenfurt mit elektronischen Spielen verschiedenster Genres © sezer66 - stock.adobe.com

Kärnten bekommt einen eigenen "Zockerraum" für eSportler. Die Carinthian eSports and Gaming Association (CEGA) eröffnet diesen gemeinsam mit dem Jugendzentrum "[kwadr.at]" am Freitag auf der Familienmesse in Klagenfurt. "Einerseits gibt es dort Online-Spieleklassiker aus den 80er- und 90er-Jahren. Andererseits erfahren Eltern, womit sich Jugendliche heute in ihrer Freizeit beschäftigen", erklärte Bernhard Erler, Geschäftsführer der Kärntner Messen, am Dienstag bei der Präsentation des aktuellen Messe-Programms.