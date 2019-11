Facebook

Direktorin Vera Schweiger freut sich auf den Neubau der Schule © KLZ/Markus Traussnig

Die Vorbereitungen für das Millionenprojekt laufen auf Hochtouren: Ebenthal investiert 5,6 Millionen Euro in den Bau bzw. die Generalsanierung der Volksschule in der Neuhausstraße. Der über 150 Jahre alte Teil des Gebäudes wird ab dem Schuljahr 2021/22 abgerissen, der in den 1950er Jahren erbaute Trakt generalsaniert. Seit Kurzem stehen die Sieger des Architekturwettbewerbes, die „bauraum.architekten Dominikus-Mikula“, fest. „Ihr Projekt hat überzeugt. Sie waren auch die Einzigen, die den Neu- und Umbau bei laufendem Betrieb machen“, sagt Bürgermeister Franz Felsberger (SPÖ). Ein Umstand, der auch für Direktorin Vera Schweiger wichtig ist. 140 Schüler werden derzeit in der Volksschule unterrichtet, es gibt auch eine Time-out-Gruppe. Schweiger, die seit 34 Jahren an der Volksschule tätig ist und seit acht Jahren die Leitung innehat, sagt: „Es ist wichtig, dass etwas getan wird. Wir freuen uns auf den Neubau.“