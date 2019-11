Wetter-Experte Kachelmann"Es stinkt wieder abends in Österreich"

Facebook

„Am Abend gibt es die mit Abstand dreckigste Luft – und zwar dort, wo die Menschen wohnen“, klagt Kachelmann über den Unsinn der Holzöfen © atelier helge o. sommer

Auf Twitter veröffentlichen Sie vor kurzer Zeit einen Beitrag, in dem Sie die Luftgütequalität der Gemeinde Ebenthal zerlegt haben. Bevor wir über die Details sprechen, eine profane Frage: Warum analysieren Sie als Schweizer die Werte eines Vorortes von Klagenfurt?

JÖRG KACHELMANN: Ganz einfach: Es gibt nur selten Messstationen wie jene im Ortsteil Zell in Ebenthal. In der Regel wird in Industriegebieten und in der Nähe von Autobahnen gemessen, nicht aber in Tourismus- oder Wohngebieten. In Deutschland werden oft nur die Mittelwerte aus 24 Stunden veröffentlicht, jene in Österreich werden halbstündlich ausgegeben, so kann man sehen, wo der Dreck in Wohngebieten eigentlich herkommt.