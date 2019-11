Direkt an der B70 in Poggersdorf eröffnete Gunther Hebein eine neue Apotheke.

Den Rittersporn hat Hebein nur „wegen des schönen Namens“ gewählt, „eine Heilpflanze ist das ganz und gar nicht“ © KLZ/Markus Traussnig

In Grafenstein wird noch am neuen Gesundheitszentrum in der Nähe des Spar-Marktes gebaut. Im Frühjahr 2020 will Gunther Hebein mit seiner Kornblumen-Apotheke aus der derzeitigen Containerlösung dorthin übersiedeln wird.