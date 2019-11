Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Zwischen einem Tief über der Nordsee und einem Tief über dem Mittelmeer hat sich quer über die Alpen hinweg eine sogenannte Luftmassengrenze ausgebildet. Das kräftige Unwettertief "Detlef" über dem Mittelmeer verstärkt sich dabei deutlich und dehnt seinen Einfluss immer weiter zu uns aus. Bei dichter Bewölkung fällt verbreitet Regen, es regnet nicht nur im Raum Villach teils ergiebig. Die Schneefallgrenze liegt zunächst noch über 1500 Meter. Später am Tag und vor allem in der Nacht sinkt die Schneefallgrenze aber immer weiter herab. "Besonders in höher gelegenen Lagen muss man teils schon mit winterlichen Verhältnissen und Behinderungen im Straßenverkehr rechnen", warnt der Wetterfachmann Werner Troger. Die Frühwerte und die Tageshöchstwerte unterscheiden sich kaum.