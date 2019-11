Facebook

Nach einer eingeleiteten Fahndung wurde einer der Flüchtenden von einer Streife angehalten. © Weichselbraun

Da war ein 31-jähriger bosnischer Staatsbürger ziemlich verblüfft: Als der Kraftfahrer am Montag gegen 9.30 Uhr am Klagenfurter Ostbahnhof mit Abladearbeiten an seinem Lkw, mit dem er aus Bosnien kommend via Spielfeld ins Bundesgebiet einreiste, beschäftigt war, sprangen plötzlich fünf Männer von der Ladefläche seines Fahrzeuges und flüchteten.