Die Waidmannsdorfer Gilde weckte den Fasching (Archivfoto) © Markus Traussnig

In Villach wurde der Fasching bereits am 9. November geweckt, die versammelten Gilden Kärntens stürmten am 10. November die Kärntner Landesregierung. Und in Klagenfurt? Da nahm man es genau. Am 11. 11. um 11:11 Uhr wurde der Fasching von der Waidmannsdorfer Gilde geweckt. Am Alten Platz feierte man mit der Stadtpolitik den Beginn der närrischen Zeit.