Die Polizei ermittelt © KLZ/Weichselbraun

Am 18. Oktober mietete sich ein 54-jähriger Mann aus Deutschland in einen Hotelbetrieb in Pörtschach am Wörthersee ein. Am 10. November verließ er den Hotelbetrieb. Die Rechnung von über eintausend Euro bezahlte er allerdings nicht.