Es wird wieder geprüft, Teile der Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt – eine ehemalige SS-Kaserne – als Baudenkmal anzuerkennen.

Die Khevenhüllr-Kaserne war im Zweiten Weltkrieg ein Stützpunkt der SS © Markus Traussnig

Die bei einem Eingang zur Khevenhüller-Kaserne in eine Tür eingegossene Zahl 1939 ist stummer Zeitzeuge – wohl Vielen bis heute unbekannt. Dieses Seitentor befindet sich neben dem großen Kasernenparkplatz. Warum „1939“? Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich begaben sich die neuen Machthaber auf die Suche nach einem Gelände für eine SS-Kaserne in Kärnten. Im Jahr 1939 wurde vermutlich ein Abschnitt des von Gerhard Weigl geplanten militärischen Großbaus fertiggestellt.