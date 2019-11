Überraschung! Bei dem Konzert am Freitag in der fast ausverkauften Kärnten-Halle wurde unter tausenden Besuchern auch Andreas Gabalier gesichtet. Er feierte sein Idol.

Andreas Gabalier besuchte das Bryan Adams Konzert (Archivbild) © APA/Erwin Scheriau

Der kanadische "Summer of '69"-Sänger Bryan Adams rockte Klagenfurt: Bei dem Konzert am Freitag in der fast ausverkauften Kärnten-Halle am Messegelände wurde unter tausenden Besuchern auch Andreas Gabalier gesichtet. Der Bryan-Adams-Fan wollte es sich nicht entgehen lassen, sein Idol live zu sehen.