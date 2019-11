Festnahmen am Freitag und in der Nacht auf Samstag. Zwei Männer - ein Bosnier und ein Klagenfurter - wurden ausgeforscht und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Einer der Männer wurde in einem Lokal festgenommen © APA/Hochmuth

Ein 38-jähriger Bosnier bedrohte am Freitag einen 28-jährigen Aserbaidschaner in dessen Wohnung im Stadtgebiet von Klagenfurt mit einem Messer. Danach flüchtete er. Der Mann konnte aber kurze Zeit danach von Polizeibeamten in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Bei der Personsdurchsuchung wurde das Messer am Körper des Beschuldigten sichergestellt. Der Beschuldigte wurde aufgrund des Vorfalles und einer bereits bestehenden Festnahmeanordnung in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert und zur Anzeige gebracht.