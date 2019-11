Der neue Keutschacher Amtsleiter ist auch Konzipient einer Rechtsanwaltskanzlei in Klagenfurt. In der Gemeindestube wird Kritik laut.

© Markus Traussnig

Für Keutschachs Bürgermeister Karl Dovjak und für Amtsleiter Georg Horn stellt die Sache kein Problem dar: Horn ist seit wenigen Monaten Amtsleiter und dennoch weiterhin als Anwaltskonzipient in einer Klagenfurter Kanzlei eingetragen – weil er mittelfristig auch die Anwaltsprüfung ablegen will. „Es ist doch nur gut für die Gemeinde, wenn sich jemand fortbildet“, erklären die beiden gleichlautend. In der Gemeindestube wird indes Kritik laut, ob diese Nebenbeschäftigung zu Lasten der Gemeinde funktioniere. Horn stellt klar: „Mein Fokus liegt ganz klar auf der Gemeinde. Wenn es nur den geringsten Vorhalt gibt, dass ich hier meine Leistung nicht erbringe, stecke ich da zurück.“