Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorsicht bei betrügerischen E-Mails © weixx - stock.adobe.com

Leider reißt die Serie von Internet-Gaunereien nicht ab. Sie gewinnen mittlerweile in der Kriminalstatistik immer mehr an Gewicht. Am Freitag gab die Polizei einen aktuellen Fall bekannt. Unbekannte Täter hatte diesmal einen 80-jährigen Pensionisten aus dem Bezirk Klagenfurt ins Visier genommen und um mehrere tausend Euro geschädigt.