Die Konditorei Korbelius in der Karfreitstraße in Klagenfurt gehört zu den Preisträgern © Korbelius/KK

„Blumen sind das Lächeln der Natur. Es geht auch ohne sie, aber nicht so gut.“ Unter diesem Motto hat die Landeshauptstadt am Mittwochabend in der Stadtgartenzentrale wieder den schönsten Blumenschmuck der Stadt ausgezeichnet. Die nach wie vor überaus beliebte Veranstaltung gibt es nun schon seit 62 Jahren und findet heuer zum vierten Mal in Kooperation mit der Kärntner Blumenolympiade, der Stadt und dem Klagenfurt Tourismus statt. Die Jury unter dem Vorsitzenden Daniel Wornik und den Mitgliedern Stadtrat Markus Geiger, den Gemeinderäten Ferdinand Sucher und Johann Zlydnyk sowie Gärtnermeister Gottlieb Selan und Markus Strutz vom Tourismusverband Klagenfurt vergab in den neun unterschiedlichen Kategorien folgende Preise: