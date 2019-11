Kleine Zeitung +

Bryan Adams in Klagenfurt Wenn die letzte Nacht auf Erden romantisch wird

Der kanadische "Summer of '69"-Sänger Bryan Adams rockte Klagenfurt: Das Konzert am Freitag in der fast ausverkauften Kärnten-Halle am Messegelände geriet zum Tête-à-Tête mit so ziemlich all seinen Hits.