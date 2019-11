Facebook

Wasser wird in Klagenfurt ab 2020 teurer © Aaron Amat - Fotolia

Rund 18.000 Klagenfurter Wasserkunden haben dieser Tage ein Schreiben der Stadtwerke erhalten. Darin wird die Erhöhung des Klagenfurter Wasserpreises angekündigt. Ab 1. Jänner 2020 muss der Kunde 5,78 Prozent mehr als bisher bezahlen. Laut Stadtwerken schlägt sich das bei einem Durchschnittshaushalt mit einer monatlichen Erhöhung von rund 1,50 Euro zu Buche. Bereits 2011 wurde eine jährliche Wertsicherung beim Wasser von den Stadtwerken eingeführt. 2020 wird sie allerdings erstmals wirksam. „Das hat mit dem jahrelangen Wasserprozess zu tun – also die Einigung der Stadtwerke mit den Bürgern, die als Wasserrebellen bekannt wurden“, erklärt Harald Raffer von den Stadtwerken. Der Rechtsstreit betraf Formulierungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Durch die Beilegung des Streits sei nun die notwendige Rechtssicherheit gegeben. In Zukunft wird sich der Kunde, also 98 Prozent der der Klagenfurter, auf eine jährliche Preissteigerung einstellen müssen. Da nun, wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehen, jährlich die Wertsicherung verbucht wird.