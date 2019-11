Facebook

Offene Tür. Besucher können Verhandlungssäle besuchen und sich generell ein Urteil über das Landesgericht bilden. © Weichselbraun

Mit dieser Veranstaltung betreten wir Neuland. Das hat es in Österreich in der Form noch nie gegeben“, sagt Manfred Herrnhofer, Vizepräsident des Landesgerichts Klagenfurt. Erstmalig wird es übernächste Woche – am 20. November – einen "Tag des Landesgerichts" geben. „Die Bevölkerung ist eingeladen, das Gericht zu besuchen. Wir wollen zeigen, welche wichtige Funktion die Gerichtsbarkeit hat“, betont Gerichtspräsident Bernd Lutschounig. Die Besucher können sich Verhandlungssäle ansehen oder einzelne Berufsbilder der Justiz kennenlernen.