© APA/Pfarrhofer

Ein Nachbar hat in der Nacht auf Mittwoch einen Streit in einer Wohnung in Klagenfurt mitbekommen und alarmierte die Polizei. Ein 23-jähriger Mann und seine 21-jährige Ex-Freundin bedrohten sich gegenseitig mit dem Umbringen. Die Frau war dabei mit einem Baseballschläger bewaffnet. Sie wurde allerdings noch vor dem Eintreffen der Polizei von einem Bekannten abgeholt.