Lieferant des Rollrasens für das Stadion in Klagenfurt wartete monatelang vergeblich auf Zahlung von Rechnung in Höhe von 44.000 Euro und brachte nun Klage ein. Nach Erhalt der Klagsschrift zahlte „For Forest“ doch.

Mitte Oktober wurde auf dem Rollrasen eine "For Forest"-Menschenkette gebildet © Daniel Raunig

Am Montag stimmte man vor Gericht einem Vergleich in Höhe von 10.000 Euro zu, nachdem ein Transportunternehmen offene Rechnungen eingeklagt hatte. Weiterhin anhängig ist die Klage einer Baumschule wegen vermeintlicher Mietrückstände in Höhe von 11.272 Euro. Und am gestrigen Dienstag ging dann am Landesgericht Klagenfurt erneut eine Klage gegen die „LW For Forest gemeinnützige GmbH“ ein.