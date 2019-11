Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dieser Prüfbericht bereitet den Verantwortlichen jede Menge Ärger © KLZ/Markus Traussnig

"Das Unrechtsbewusstsein der Verantwortlichen in den Landesgesellschaften hält sich in Grenzen.“ Das Fazit von Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer nach der Sitzung des Kontrollausschusses im Landtag am Dienstag fällt wenig schmeichelhaft aus.