Symbolbild © KLZ/Jürgen Fuchs

Mit seinem Auto war am Dienstagvormittag ein 84-jähriger Mann in der Klagenfurter Innenstadt unterwegs. Als er an einer Kreuzung links abbiegen wollte, stieß er gegen einen 77 Jahre alten Fußgänger aus Klagenfurt, der dort die Fahrbahn auf dem Zebrastreifen überquerte.