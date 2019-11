Tagsüber sorgen kalte Luft in der Höhe und die hohe Luftfeuchtigkeit für anhaltend bewölktes Wetter. Die Temperaturen erreichen maximal 10 Grad.

Die Großwetterlage über Europa ist weiterhin ganz klar auf Tiefdruck ausgerichtet. Zwar lässt der Tiefdruckeinfluss bei uns nach, aber kalte Luft in der Höhe und die hohe Luftfeuchtigkeit sorgen für anhaltend bewölktes Wetter. "Die Sonne hat damit nur wenig Chancen sich zu zeigen", dämpft der Wetterfachmann Werner Troger die Hoffnung auf eine deutliche Wetterbesserung. Es kann zeitweise auch noch etwas regnen. Flächenhafter Regen ist kein Thema mehr, kurze Regenschauer sind aber fast überall möglich. Schnee fällt bis unter die Waldgrenze herab. Am ehesten trocken bleibt es tagsüber in Richtung Poggersdorf. Die Temperaturen erreichen maximal rund 10 Grad. Die Frühwerte unterscheiden sich dabei neuerlich nur wenig von den Tageshöchstwerten.