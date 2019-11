Facebook

Der Abtransport der Bäume aus dem Stadion beginnt © KLZ/Markus Traussnig

Just an jenem Tag, an dem der Abtransport der Bäume aus dem Klagenfurter Stadion begann, war "For Forest" am Montag auch ein Thema am Landesgericht Klagenfurt. Jenes Transportunternehmen, das die 299 Bäume im Frühjahr aus Belgien, Italien und Deutschland nach Klagenfurt karrte, brachte, wie exklusiv berichtet, eine Zivilklage gegen die "LW For Forest gemeinnützige GmbH" ein.