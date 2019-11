Tourismustag zu Nachhaltigkeit"Auf den GTI-Touristen können wir schwer verzichten"

Die Touristiker Georg Overs und Roland Sint über Nachhaltigkeit als Leitthema im Tourismus, GTI und Seilbahnen, Saisonverlängerung und Bauboom an Seen.

Den Herbst vor den Vorhang zu holen, wird eine der künftigen Hauptaufgaben im Tourismus © KK/Adrian Hipp

Nachhaltigkeit wird das zentrale Thema des Tourismustages 2019 am Donnerstag in Velden sein. Was ist nachhaltiger Tourismus?

Roland Sint: Er funktioniert nach dem Motto „Lebe im Urlaub so, wie du es selbst in deinem Umfeld haben möchtest“. Es geht um keinen Trend, sondern um Achtsamkeit. Man wird künftig deutlich zwischen dichten Zonen, wo man intensiver touristisch werkelt, und Zonen, die man bewusst für Einheimische als Reserve zurücklässt, unterscheiden. Touristiker werden dadurch mehr zu Managern und arbeiten enger mit anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Landwirtschaft, zusammen.