In jeder Klasse wird es auch einen Native Speaker geben © Remains - Fotolia

Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) stellte am Montag im Beisein von Bildungsdirektor Robert Klinglmair einen neuen Schulversuch vor, der mit dem Schuljahr 2020/21 an zwei Volksschulen startet. An der Körnerschule VS 9 in Klagenfurt sowie an der VS 1 Villach-Khevenhüller wird je eine bilinguale Klasse installiert. Der bilinguale Unterricht wird in Deutsch und Englisch stattfinden.