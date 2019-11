Facebook

Das Interieur des Aenea in Reifnitz steht zur Versteigerung. © Kleine Zeitung Anzeigen & Market

Als es 2003 eröffnet wurde, galt das Aenea in Reifnitz als eines der modernsten Hotels Kärntens. Vor drei Jahren kauften die beiden Klagenfurter Unternehmer Günther Kollitsch und Hannes Majdic die Anlage und kündigten an, sie umzubauen. Nun kommt offenbar Bewegung in das Projekt. Auf der Internetseite der Firma Cavinnash werden mehrere Einrichtungsgegenstände, Küchenutensilien und sogar Toiletten im Rahmen einer Inventarversteigerung zum Kauf angeboten. Besichtigen kann man die Einrichtungsgegenstände am 22. November, die Autkion selbst findet schließlich am 24. November statt.