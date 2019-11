In der neuen Kaffeebar "Le Passage" in der Renngasse in Klagenfurt stehen auch Flammkuchen und eine Honigtorte auf der Speisekarte. Am Dienstag ist Eröffnung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gernot Koreschnig lädt zu Kaffee und Kuchen © Weichselbraun

Eine italienische Espressomaschine ziert das Logo der neuen Kaffeebar „Le Passage“ in der Renngasse 5 in Klagenfurt. „Unser Sortiment für Heißgetränke reicht vom Wiener Traditionskaffee bis zum italienischen Kakao“, sagt Inhaber Gernot Koreschnig. Der Cappuccino kostet 2,70 Euro. Auch Whiskeys, Weine und andere Spirituosen wird es geben. Für das leibliche Wohl hat Koreschnig sowohl pikante Snacks als auch Süßspeisen im Angebot: zum Beispiel zwei Flammkuchenvarianten und eine russische Honigtorte. Was die Atmosphäre betrifft, will der Gastronom ein jugendliches Lokal mit einem Hauch von Klassik schaffen – ganz nach dem Motto „Bella come la vita“, das von der Innenwand prangt. Lebensfreude vermitteln unter anderem die bunten Kofferhocker. Gäste können aber auch direkt am Fensterbankerl Platz nehmen. Die Eröffnung am 5. November wird mit einer Vernissage gefeiert. Ausstellungen werden auch danach regelmäßig stattfinden.