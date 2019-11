Derzeit werden in der Ginzkeygasse in Klagenfurt Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Busse werden umgeleitet.

© APA/HERBERT PFARRHOFER (Sujetfoto)

Ab Montag, 4. November, gibt es Umleitungen für die KMG-Busse in der Ginzkeygasse zwischen der Luegerstraße und der Babenbergerstraße. Grund dafür sind Asphaltierungsarbeiten seitens des Magistrats.



Die Ginzkeygasse wird von West nach Ost (stadteinwärts) als Einbahn geführt. Die KMG-Linie 81 fährt in Richtung Universität über die Villacher Straße – links in die Mozartstraße – und rechts in die Ginzkeygasse und danach weiter in Richtung Universität. Die Haltestelle „Luegerstraße“ stadtauswärts wird nicht bedient, für die Haltestelle „Ginzkeygasse“ wird im Kreuzungsbereich zur Mozartstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Arbeiten dauern bis 16. November.