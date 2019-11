Prof. Hugo Brandner ist Kunstpädagoge am Lerchenfeldgymnasium in Klagenfurt. Er schreibt über seine "For Forest"-Eindrücke.

Der Blick des Künstlers auf "For Forest" © Brandner

Die allgemeine „Baumschulzeit“ im Klagenfurter Sportpalast ist vorbei. Die mediale Auseinandersetzung, die Meinungen darüber, was Kunst ist, was Kunst nicht ist und was Kunst gefälligst zu sein hat – und Kunst hat gefälligst nicht bloß gefällig zu sein – ist zwar nicht ganz vorbei, aber der geistreiche, weil polarisierende Diskurs ist ruhiger geworden und die provinzielle Polemik hat dort wieder Einzug gehalten, wo sie sich am wohlsten fühlt: im Süden Österreichs.