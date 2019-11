Streit in Wohnung Frau am Kopf verletzt: Betretungsverbot für Ehemann

Ein Ehestreit ist Donnerstagabend in Klagenfurt eskaliert. Türe traf 55-Jährige am Kopf. Auch aus dem Bezirk Völkermarkt wurde ein Fall von häuslicher Gewalt bekannt.

Streit in Wohnung

Die Polizei verwies den Mann der Wohnung © Eder

Donnerstag gegen 18.20 Uhr kam es in einer Wohnung in Klagenfurt zu einem Streit zwischen einem 68-jährigen Klagenfurter und seiner 55-jährigen Frau. Der Mann schlug eine Türe zu, die Frau wurde dabei am Kopf getroffen. Die Rettung brachte die 55-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt.