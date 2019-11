Die Interpretation des neuen Nichtraucherschutz-Gesetzes sorgt für kuriose Situationen. Während am Villacher Adventmarkt in den Hütten das Rauchen verboten ist, ist es in Klagenfurt erlaubt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 16. November wird der Christkindlmarkt eröffnet © KLZ/Markus Traussnig

Advent, Advent, keine Zigarette brennt. Zumindest in Villach gilt dieses Motto am diesjährigen Adventmarkt. Weil die Hütten am Adventmarkt auf allen vier Seiten Wände oder zumindest Glasverschläge haben, werden sie von den Juristen des Magistrats als Räume ausgelegt - und in Räumen gilt seit dem 1. November bekanntlich ein Rauchverbot.