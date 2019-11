Erste Einblicke in die neue Drohnenhalle. Die einzigartige Forschungseinrichtung bringt Klagenfurt in die Weltspitze.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Prof. Stephan Weiss in der neuen Drohnenhalle © Just

Sie ist exakt 100 Quadratmeter groß, zehn Meter hoch und verfügt über 37 hochpräzise Kameras, die via Infrarot-LEDs jede Bewegung verfolgen: Europas größte Drohnenhalle im Klagenfurter Lakesidepark, die Anfang Dezember offiziell eröffnet wird. Elektronische Tracking-Systeme erlauben es, Drohnen innerhalb der 1000 Kubikmeter auf einen halben Millimeter genau mit 360 Hertz zu lokalisieren. Das bedeutet, jeder Drohnen-Standort wird 360 Mal pro Sekunde berechnet – also in Echtzeit.